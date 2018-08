El Atlético desconoce cualquier tipo de ofensiva por Oblak y no teme por su salida

Cada vez que suena algo relacionado con Jan Oblak que no incluya la palabra "renovación", la afición del Atlético de Madrid hace saltar las alarmas y no es para menos teniendo en cuenta la importancia del guardameta esloveno en el equipo de Diego Pablo Simeone.

La última noticia ha sido publicada por Mundo Deportivo, que habla de una ofensiva muy importante del Chelsea, entidad que pagaría los 100 millones de la cláusula de Jan Oblak para llevarse al jugador en las próximas horas. Este hecho derivaría en la salida de Thibaut Courtois al Real Madrid ya que los ingleses habrían encontrado el recambio que necesitaban para el portero belga.

Libertad Digital ya anunció el pasado mes de junio que el Atlético de Madrid, al igual que pasó con Antoine Griezmann, está muy tranquilo con la situación de Oblak en el equipo. El club, que ha informado a LD de su total desconocimiento acerca de ese supuesto pago del Chelsea de la cláusula de su jugador, quiere que Jan siga y él quiere seguir en el conjunto rojiblanco, salvo cambio de parecer que no esperan en el equipo madrileño.

Hasta la fecha y pese a las noticias surgidas sobre posibles ofensivas para sacar al esloveno de Madrid, el Atlético, a día de hoy, sigue igual de tranquilo y por esa razón no hay motivos para pensar en la salida de Oblak. En caso de que el Chelsea quisiese poner los 100 millones sobre la mesa como informa MD, Oblak debería decidir si quedarse en el Wanda Metropolitano o marcharse a Londres. De momento, el Atlético no sabe nada de esa información y ve al esloveno bajo palos en la final de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid y el resto de la temporada. Lo que aún no se ha terminado de concretar es la renovación del jugador.

En Inglaterra no hablan de Oblak sino de Jack Butland, guardameta del Stoke City.