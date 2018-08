El Real Madrid no consigue convencer a Mateo Kovacic. El centrocampista comunicó antes del Mundial que deseaba irse para tener más minutos. Su agente habló con el club y trasladó que la decisión del jugador era firme, pensada y no fruto de un calentón. Y así es. Kovacic le dijo lo mismo a Julen Lopetegui en persona aunque desde las oficinas del Santiago Bernabéu, confiaban en que al volver de sus vacaciones se le pudiese convencer, la realidad es bien distinta. Desde el club creen que "tiene los días contados".

Hay pesimismo, aún queda una reunión pendiente, pero su salida del conjunto blanco está muy cerca. El croata ha dejado claro cual es su decisión, quiere marcharse a un equipo donde pueda tener los minutos y, lo más importante, según puede adelantar Libertad Digital y esRadio, el Real Madrid aceptará negociar su salida. Van a escuchar ofertas pero sólo aceptaran una que consideren razonable. El Madrid no quiere desprenderse de Kovacic pero no le queda otra. Y es que como confirma MARCA, el croata está en rebeldía y no quiere volver a entrenar hasta que se solucione su problema.

La intención es ingresar una gran cantidad por él, y ya se trabaja en el fichaje de un centrocampista de gran nivel que pueda suplirle. Trabajan en este sentido desde antes del Mundial, desde que se supiera que no quería continuar. Si se marcha, como todo hace indicar, ficharán un recambio de garantía y a Lopetegui le gusta Thiago Alcantara.

Situación diferente es la de su compañero, Luka Modric, que no se va a marchar del Real Madrid bajo ninguna circunstancia. Así lo aseguran desde el Real Madrid. Los rumores sobre su salida van más encaminados en terminar en una subida de sueldo para el balón de oro del pasado Mundial de Rusia.