El culebrón Gameiro-Valencia-Atlético sigue frenando a Kalinic

El Atlético de Madrid tiene que solucionar dos operaciones para terminar de cerrar el capítulo de entradas en su plantilla ya que en el de salidas aún habrá casos como el de Vietto por resolver, pero actualmente dos nombres son los que están sobre la mesa de la dirección deportiva y copan toda la actualidad: Kevin Gameiro y Nikola Kalinic.

¿Por qué no se ha anunciado el fichaje del todavía delantero del Milan por el Atlético pese a tener todo cerrado y, como se apunta desde Italia, estar en la capital de España para pasar reconocimiento médico? La respuesta tiene que ver con el otro nombre que hay sobre la mesa, Gameiro, ya que la operación entre Valencia y Atlético por el ariete francés aún no se ha terminado de concretar e incluso se dice en algunos medios que las negociaciones se han complicado.

En El Primer Palo de esRadio con Daniel Blanco, el periodista valenciano Roberto Martín de Tribuna VCF actualizó la última hora de este complicado culebrón que tiene a Kalinic, en principio, esperando movimientos: "El Valencia no confirma que las negociaciones por Gameiro estén rotas y siguen apostando por él. Además, el jugador sólo quiere jugar en el Valencia".

A no ser que el Atlético decida dar entrada a Kalinic antes de dar salida a Gameiro, algo que no estaba en el plan rojiblanco al menos como primera opción, la situación no se podrá desbloquear hasta que Kevin no fiche por el Valencia o por otro postor. El equipo que se habría sumado a la puja sería el Borussia Dortmund.