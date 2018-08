Modric, Courtois, Hernández y la delantera: así están los otros casos en el Real Madrid

La actualidad del Real Madrid tiene varios frentes abiertos. Está el caso de Mateo Kovacic cuyo futuro parece estar en otro club. En las oficinas del campeón de Europa se trabaja en estos jugadores.

Courtois

En el Real Madrid son conscientes de que el Chelsea está buscando, otra vez, a un portero. El equipo inglés tiene un acuerdo con el Madrid por Courtois desde hace semanas. 35 millones de euros recibirían por el portero. Esta operación se ha vuelto a reactivar al comprobar la actitud de Courtois que no se presentó este lunes en los entrenamientos del Chelsea. En el Madrid no creen que su recambio se cierre en las próximas horas pero si que dan opciones de que lo hagan antes del 9 de agosto a las 18:00 cuando se termina el mercado de fichajes en la Premier League. Kepa es objetivo del Chelsea. El portero del Athletic de Bilbao tiene una claúsula de 80 millones de euros. Si no viniera Courtois esta temporada, lo hará la que viene y gratis.

Modric

En el Madrid no están contentos con la actitud de Modric. Creen que está alimentando todos los rumores y noticias en la prensa. En el club están abiertos a hablar con él, negociar un nuevo contrato pero consideran que estas no son las mejores formas. Pese a ello, consideran que "no hay caso Modric porque es intransferible".

Los compañeros de Modric en el vestuario creen que se merece una subida de sueldo ya que el centrocampista, mejor jugador del pasado Mundial, no es de los jugadores que más cobran -6,5M por temporada-. El Inter de Milán le ofrece 10 millones y continuar en la Liga China cobrando lo mismo cuando termine su contrato. En el Madrid creen que no se irá y mucho menos al Inter de Milán, un club que no tiene dinero para fichar a un jugador de la talla mundial como es Modric.

Theo Hernández

El lateral ya tiene completamente cerrada su salida a la Real Sociedad. Al final han cedido todas las partes. El primero, el jugador que va a cobrar menos de lo que cobra en el Real Madrid. Se baja un sueldo que van a pagar los dos clubes. Real Sociedad pero también el Real Madrid. La cesión será por una temporada y sin opción de compra.

Theo tenía ofertas del extranjero que eran mejores en lo económico para él y para el Real Madrid pero ambas partes consideraban que era mejor opción deportiva la Real Sociedad donde tendrá minutos. La cesión se hará efectiva tras la gira por Estados Unidos que concluye el próximo 8 de agosto tras el amistoso ante la Roma.

Delantero

Julen Lopetegui sigue teniendo claro que quiere y necesita un delantero. La futura salida de Raúl de Tomas, adelantada por Libertad Digital, es un gesto claro de que busca un nuevo atacante. Ha dicho el nuevo entrenador del Real Madrid que "está "estoy convencido de la capacidad de la plantilla en tanto y cuanto no salga ningún jugador". La cuestión es que, de momento, no ha salido Raúl de Tomás. Cuando se vaya, Lopetegui no estará tan convencido. Ha perdido a Cristiano Ronaldo y no quiere asumir toda la temporada con Benzema y Borja Mayoral pese a que Asensio haya respondido de forma excelente en esta posición en el amistoso ante la Juventus.