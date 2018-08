La salida de Mateo Kovacic ha hecho que los representantes de media Europa comiencen a salivar. Una ficha libre en el principal conjunto del panorama europeo se antoja golosa para cualquier intermediario. Diversas fuentes han informado a este medio sobre los movimientos que se estaban dando en el tablero de ajedrez.

Desde el pasado mes de enero, la esposa y representante de Mauro Icardi ha estado intentando colocar al delantero en el Real Madrid. La información llegada hasta la redacción de Libertad Digital a lo largo de la jornada de hoy confirmaba el ofrecimiento y el inicio de la negociación desde el bando interista.

El Real Madrid, sin embargo, asegura a este medio que no se cerrará la operación y que no tienen ningún interés en firmar al internacional argentino. Icardi, por lo tanto, no vestirá la camiseta del trece veces campeón de Europa.