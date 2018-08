El Real Madrid no fichará a Milinkovic - Savic

Gusta mucho, hay buenos informes pero no es objetivo del Real Madrid. Fuentes del club descartan el fichaje de Milinkovic – Savic, el jugador da Lazio. Y es que en Italia, varios medios de comunicación informan desde hace días de las negociaciones entre los dos clubes por el centrocampista serbio.

Desde el Real Madrid descartan el fichaje. "Es bueno pero no tenemos ninguna intención de ficharle". Libertad Digital y esRadio pueden añadir más información sobre el perfil de este jugador. En el club manejan informes de Milinkovic - Savic desde hace tiempo. Informes muy buenos. Pero no encaja ahora mismo en los esquemas del Real Madrid. Para empezar, por el precio. El presidente de la Lazio espera obtener, mínimo, 100 millones de euros por él. No están dispuestos a pagar ese dinero por un jugador que no está entre los mejores del mundo y en una posición que tienen, más o menos, cubierta.

Como hemos adelantado, el Madrid busca un centrocampista joven pero que no supere los 30 millones de euros ya que ahora tienen muchos jugadores en el club de este perfil y Kovacic volverá la próxima temporada. Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Marcos Llorente y hasta Valverde que está valorado muy bien en el club. De todas formas, Valverde si es cierto que no tiene asegurada su presencia en el primer equipo la próxima temporada.

La prioridad ahora es buscar un delantero. No hay ninguno que convenza del todo, no hay ninguna negociación avanzada pero es muy probable que lo hagan en las tres semanas que restan para el final del mercado. Werner, Icardi, Rodrigo y Lewandowski. Cada uno tiene sus dificultades, ventajas o inconvenientes, pero esos son los nombres que se manejan.