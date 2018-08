El Real Madrid sale al mercado: ya negocia en Londres y Roma

Información que adelanta Libertad Digital y esRadio. Emisarios del Real Madrid están trabajando en dos capitales europeas en busca de refuerzos para esta temporada. Personas de confianza de la dirección del conjunto blanco están, ahora mismo, en Roma y Londres. El Real Madrid sale en mercado en busca de refuerzos que ha pedido Julen Lopetegui.

El nuevo entrenador del Real Madrid ha mantenido el mismo discurso desde su llegada. "Seré feliz si no viene nadie y no se va nadie". La cuestión es que ya se ha ido alguien y se irán otros dos jugadores más en los próximos días. Se ha ido Mateo Kovacic al Chelsea y se marcharán Theo Hernández y Raúl de Tomás. La plantilla no será la misma y por lo tanto, hay puestos que, según Lopetegui y la dirección deportiva, deben ser cubiertos.

Según ha sabido Libertad Digital y esRadio, el Real Madrid busca un centrocampista de un perfil muy determinado. Un jugador joven y cuyo precio de traspaso no supere los 30 millones de euros. Es decir, no piensan en Pjanic, Eriksen o Mikinkovic – Savic. Sólo se activarían estos nombres si el precio de venta se reduce considerablemente. Es la opinión de Lopetegui porque en el club valoran de forma positiva a Valverde y tienen en cuenta que Kovacic se marcha cedido una temporada y volverá.

El técnico del Real Madrid también quiere un delantero. Se va a marchar Raúl de Tomás quien no le ha convencido en esta pretemporada. No jugó ningún minuto en el segundo encuentro amistoso y en el tercero salió a falta de nueve minutos y sólo porque Nacho tenía molestias físicas. Por lo tanto, habrá otro hueco en la plantilla para un delantero. La dirección deportiva también lo piensa así. Otro caso es el lateral izquierdo donde se valora no acudir al mercado con la presencia de Sergio Reguilón y Nacho, que pueden actuar como suplentes de Marcelo.

El Madrid se está moviendo en el mercado. Están en Londres y Roma donde hay bastantes equipos de primer nivel. Veremos, a medida que pasen las horas, qué nombres son los que tiene el equipo en la agenda.