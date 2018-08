El tirón mediático de Cristiano Ronaldo es innegable. Su imagen es tan grande que la Juventus le ha usado como gancho publicitario para la inauguración de su nuevo canal televisivo que se verá a través de Netflix o por suscripción mensual.

El portugués no puede sentirse más a gusto: "Me siento genial, todo ha ido muy bien desde mi llegada, con el recibimiento de los fans, de toda la gente del club, me siento feliz y contento de estar aquí".

Es de conocimiento público que Cristiano terminó su relación con el Real Madrid de mala forma y sin un ápice de afecto entre directiva y jugador. Ahora bien, el luso ha querido mandar una indirecta a la que fue su casa durante nueve años. "Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia, eso lo he sentido desde el principio, lo agradezco y quiero hacerles felices", aseguró.

"Nunca había marcado ese gol y era muy importante para mí; escuchar que todo el estadio me aplaudía fue increíble, me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces. Los pequeños detalles como ese son importantes en las grandes decisiones". Puede que no fuese el momento exacto en el que tomó su decisión, pero, desde luego, está claro que tuvo gran peso.

Ahora le toca esperar el comienzo de la Serie A, un momento que espera con ansia. "Espero adaptarme muy rápido pero no estoy preocupado, esto es un desafío para mí y me encantan los retos", concluyó.