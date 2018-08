Messi abandona por un tiempo la selección de Argentina

Lionel Messi, según informó TNT Sports, se va a dar un descanso con la selección de Argentina. El astro del Barcelona ha tomado la decisión de hacer un parón en su trayectoria con su país tras los últimos fracasos que ha cosechado en los Mundiales y en las Copas América más recientes.

Si la información de TNT Sports es correcta, Messi no estará presente en EEUU para disputar los próximos dos amistosos del equipo ante Guatemala y Colombia el 7 y 11 de septiembre, respectivamente.

Messi, que aún no ha ganado nada con su selección a nivel de competiciones internacionales, ya que sí logró la medalla de oro olímpica en Pekín 2008, ha sido duramente criticado por no hacer papeles destacados con su selección como sí los suele hacer con el Barcelona. La sombra de Diego Armando Maradona es alargada y, de momento, Messi no ha podido superar al mítico '10' de Argentina.

En su país, la noticia ha sido tomada con emociones enfrentadas. Su críticos han saltado rápido a celebrar este hecho mientras que los seguidores de Lionel están seguros de que Argentina rendirá aún peor sin Messi que con Messi.