Sergio Ramos sobre las palabras de Cristiano: "Aquí siempre nos hemos sentido una familia"

Hace pocos días, Cristiano Ronaldo se destapó con unas declaraciones en las que hablaba de la Juventus de forma cariñosa, demasiado dicen sus detractores, y para algunos seguidores del Real Madrid, las palabras de su exdelantero también llevaban una pequeña indirecta.

"Este grupo es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados. Es como una familia", comentó Ronaldo en una entrevista.

En la previa de la final de la Supercopa de Europa entre Atlético y Real Madrid, Sergio Ramos ha sido cuestionado por las declaraciones de su excompañero y el central sevillano ha dejado un poco en el aire su opinión sobre el tema.

"Aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van sus tiros. La clave del éxito ha sido eso, que hemos sido una familia, y así lo hemos sentido. Con él perdemos a un jugador desequilibrante e importante, pero no por eso vamos a dejar de ganar. El club está por encima de todos los jugadores, incluso de los emblemáticos como él. El Madrid no dejará de ganar. Ojalá le vaya bien y a nosotros igual", sentenció Ramos.

El capitán blanco fue protagonista en sala de prensa junto a Marcelo y antes de que tomara la palabra Julen Lopetegui.