Informa en su edición de jueves The Sun que el ambiente en el vestuario del Manchester United está más enrarecido que nunca. La relación entre Mourinho y Pogba se ha enfriado de una manera casi irreversible.

Tras las declaraciones de Paul Pogba en las que aseguraba que "Hay cosas que no puedo decir, porque si no sería sancionado", el técnico de los red devils abordó al francés y le dejó claro cuáles son las condiciones para mantenerse en el United.

"Habla conmigo y no con la prensa si tienes algún problema. Si quieres irte del Manchester United otra vez, lo que tienes que pedir es que te traspasen", el luso le reprochó su primera salida con rumbo a la Juventus tras no contar con oportunidades en Old Trafford.

Pogba, no se quedó callado y decidió contraatacar: "Si vas a hablar de esa forma, es mejor que llames a mi agente".

Desde Inglaterra aseguran que Mourinho ha sido el que, tras anotar el primer gol del United en Premier y lucir el brazalete de capitán, se sorprendió con sus primeras declaraciones a la prensa. El francés pretendía una salida del club, pero no ponerse en contra a nadie y, de momento, va por mal camino.

Ahora el Barcelona se mantiene a la espera, pero su cláusula de 200 millones, se antoja inalcanzable para el club azulgrana.