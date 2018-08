Obligan a quitar una bandera de España en el Girona-Valladolid

Tan solo ha sido necesario que se dispute el primer partido de la Liga Santander para que se genere la primera polémica. El primer partido de la temporada 2018/2019 se disputó en Gerona, con un enfrentamiento entre el Girona y el Valladolid que acabó con empate a cero. El partido no dio mucho de sí, más allá de la tensión de un partido inaugural entre dos equipos modestos de nuestra liga.

La situación polémica sucedió en la grada. Durante la primera parte se pudo ver como en un sector del estadio había una bandera de España con el escudo del equipo visitante, el Valladolid, lo que provocó que la seguridad del estadio actuase y obligase al aficionado a retirarla.

Esta situación pudo verse en la imagen de televisión durante la primera parte, donde se podía apreciar una bandera del Valladolid con sus colores habituales, y la ya mencionada con los colores de España. Esto llamó la atención de la seguridad de Montilivi, que no tardó en acercarse y amenazar al propietario con expulsarlo del estadio si no la retiraba. Minutos después se podía apreciar en la misma zona la otra bandera, pero no la bandera española.

En la redes sociales ya está corriendo como la pólvora el vídeo de la seguridad retirando la bandera.