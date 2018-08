El Rayo Vallecano necesita fichajes. Hasta seis refuerzos, aseguró Michel tras la derrota por 1 a 4 ante el Sevilla. Ya no son seis, son cinco. Y es que, según ha podido saber esRadio y Libertad Digital, Raúl de Tomás, tras varias semanas de incertidumbre y dudas sobre cual debería ser su destino, ha elegido al Rayo. La operación no está cerrada. Falta que haya acuerdo entre Real Madrid y Rayo para la cesión, entre el Rayo y el futbolista pero lo más importante en este caso, era la decisión de Raúl de Tomás y el delantero ha escogido. Se irá, en principio, cedido.

El delantero, que marcó 24 goles la pasada temporada en segunda división con el Rayo Vallecano, ha tenido varias ofertas de primer nivel. Sobre todo, tres clubes: Valladolid, donde también ha estado cedido, Sporting de Portugal y Rayo Vallecano. El equipo portugués ha intentado convencerle con el proyecto deportivo, asegurando que jugará para ganar títulos –Liga y Copa en Portugal– y competiciones europeas –Europa League– pero Raúl ha dado preferencia a jugar en la ciudad de Madrid y en un equipo que ya conoce y donde tendrá mucho protagonismo.

EsRadio y Libertad Digital ya adelantaron el pasado 2 de agosto la decisión del Real Madrid sobre Raúl de Tomás. A Julen Lopetegui no le convenció el delantero de 23 años en la pretemporada y decidió no contar con él. Esta intención se ha visto corroborada con los encuentros en la gira de Estados Unidos donde no ha tenido casi minutos y en los dos partidos oficiales, en la Supercopa de Europa y ante el Getafe en la primera jornada de Liga, donde no estuvo convocado.