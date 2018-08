El Real Valladolid pide la cesión de cuatro jugadores del Real Madrid

El Real Valladolid sigue peinando el mercado para completar su plantilla con descartes de equipos grandes que lleguen a precio de saldo, cedidos, y puedan dar un salto de calidad importante al equipo que entrena Sergio González.

Según ha podido saber Libertad Digital y esRadio, la intención que tiene el club vallisoletano es la de reforzarse con hasta cuatro cesiones del Real Madrid. Esa es la intención. La realidad es bien distinta. A día de hoy, sólo tiene opciones serias de conseguir una incorporación, la de Lunin.

El portero ucraniano tiene muchas papeletas de irse al Valladolid. Las negociaciones están muy avanzadas. En el Madrid hay cinco porteros. Sobran dos y con la llegada de Courtois y la intención de Keylor Navas de quedarse, tienen que salir Kiko Casilla, Luca Zidane y Lunin.

En el Madrid están encantados con el portero de 19 años pero quieren que tenga minutos y tiene opciones de hacerlo en el Rayo Vallecano y Valladolid, los dos equipos que han pedido su cesión. Ambos clubes tienen carencias en esta posición ya que sólo cuentan con un portero. Pese a que a Lunin le da igual uno que otro destino, el Madrid prefiere que se vaya a Valladolid donde competiría con Masip por el puesto de titular. No tendría el puesto garantizado pero pelearía de tú a tú para jugar de manera asidua en primera división.

El objetivo prioritario del Real Valladolid para la portería era 'Pichu' Cúellar, guardameta del Leganés. Gustaba en la dirección deportiva su veteranía. El portero extremeño, que termina contrato en 2019, quería renovar o que le abrieran la puerta. De momento no ha renovado, pero la directiva pepinera se niega a dejarle salir sin recibir una compensación económica y el técnico del equipo madrileño, Pellegrino, dictó sentencia en la primera jornada. Fue titular en San Mamés. En Pucela lo dan por imposible y por ello han reactivado la opción de Lunin.

El presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, ha pedido otras tres cesiones al conjunto merengue. Sin embargo, desde el Madrid ya le han comunicado que estas tienen pocas opciones de cristalizarse. Una de ellas es la de Jesús Vallejo. Las constantes lesiones le han puesto en el punto de mira del Real Madrid. Quieren que tenga regularidad pero si no fichan a otro central, algo improbable, no permitirán su cesión. También han pedido a Raúl de Tomás pero como ya hemos adelantado en Libertad Digital y esRadio, el delantero ha elegido al Rayo Vallecano. Es la decisión del jugador. Sin embargo, y por aquí pasan las opciones del Valladolid, el Real Madrid prefiere que juegue en Pucela. Pese a la voluntad del club blanco, son conscientes de que no pueden obligar a Raúl a irse donde él no quiere.

Y por último, está el caso de Vinicius. El Valladolid ha pedido su cesión ante la falta de minutos del jugador brasileño. Hay mínimas opciones pero las hay. Todo dependerá del mercado de fichajes y de si llega un refuerzo. Si fuera así, en el Madrid tienen claro que Vinicius no puede pasarse un año en blanco y se valoraría su cesión. Si deciden darde salida, su destino está claro. El brasileño jugaría en Zorrilla.

Las relaciones entre las directivas del Real Madrid y el Real Valladolid son magníficas. Ramón Martínez, uno de los pesos pesados de la dirección deportiva merengue, es vallisoletano y tiene amistad con Carlos Suarez, presidente y con el director deportivo del conjunto pucelano, Miguel Ángel Gómez, el cordobés ex del Sevilla. Por ello, el conjunto blaquivioleta parte con ventaja con su gran rival este verano en cuanto a la pesca merengue se refiere, el Rayo Vallecano. Los de Vallecas tienen la pole en el caso de Raúl de Tomàs, por expreso deseo del delantero madrileño, pero los alvibioletas están mejor colocados para llevarse a Lunin.