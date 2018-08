En el minuto 57 del partido entre el Manchester City y el Wolverhampton, Moutinho centró al área y el francés Boly remató para hacer el 1-0. En un principio el gol parecía legal. Los jugadores del City no se quejaban prácticamente y el árbitro dio validez al tanto.

Tras ver la repetición se pudo observar cómo realmente Boly no impactaba con la cabeza el balón sino que fue con el brazo con lo que realmente perforó la portería defendida por Ederson. Guardiola no quiso pronunciarse sobre si el VAR es necesario o no: "No es asunto mío, la Premier League decidirá cuándo estará el VAR aquí", dijo Guardiola a Sky Sports.

Además habló sobre su charla en el terreno con Atkinson, árbitro del partido, Guardiola dijo: "Le hice un cumplido por su trabajo, eso es todo".

Hablando en su conferencia de prensa posterior al partido, Guardiola agregó: "El juego fue lo que esperábamos. Ellos estaban organizados, no estoy sorprendido, pero estoy satisfecho con la cantidad de veces que creamos ocasiones.

Ya son muchas las voces que critican la ausencia del VAR en la Premier. Y lo cierto es que este gol hubiera sido anulado por el VAR en, por ejemplo, la Liga Santander. Se abre el debate en Inglaterra tras un gol que no debió subir al marcador y que hizo que el equipo de Guardiola no se llevara los tres puntos.