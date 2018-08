Fue una noche complicada para José Mourinho. Y tiene pinta que va a ser una temporada aún más complicada para el entrenador del Manchester United. Su equipo, en la tercera jornada de la Premier League, perdió 0 a 3 en casa ante el Tottenham. Una derrota dolorosa. Tras el pitido final, comenzó a ser protagonista Mourinho.

Primero, al acercarse en solitario a la afición. El técnico hizo constantemente gestos de agradecimiento a la grada que lejos de mostrar su enfado, le lanzó camisetas del Manchester United. Mourinho hizo gestos que indicaban que ellos -la afición- sí estaban a la altura y no así los futbolistas.

Jose Mourinho applauding the remaining Man Utd fans at Old Trafford. 😵 pic.twitter.com/pSs97ya9fg — Soccer AM (@SoccerAM) August 27, 2018

La segunda parte donde Mourinho también fue protagonista, fue en la sala de prensa. Tras siete minutos de comparecencia, soltó la frase de la noche: "Hemos perdido 0-3, sí... tres, el mismo número de mis títulos de la Premier, más que los otros 19 entrenadores de la Premier juntos. Respeto, respeto, respeto", dijo antes de levantarse y abandonar la sala.

Y es que fue una rueda de prensa muy tensa. Tuvo dos momentos delicados con la prensa. Mourinho les acusó de no estar contentos cuando el United gana y juega bien. "Tenéis que poneros de acuerdo y decirme si es más importante ganar o juegar bien", afirmó. Luego señaló al trabajo de los periodistas al aclarar que "desde un punto de vista estratégico no perdimos, desde el punto de vista táctico, tampoco, pero hemos perdido. Nuestros fans no leen los periódicos, no ven la televisión, son más inteligentes que eso."