La plantilla del Real Madrid no está cerrada de forma definitiva

La inminente llegada de Mariano Díaz no cierra definitivamente la plantilla del Real Madrid. Hay tres jugadores cuyo futuro, en el conjunto blanco, está en el aíre. Y alguna salida, implicaría un nuevo fichaje. Tal y como informamos en El Primer Palo, los tres futbolistas son Borja Mayoral, Marcos Llorente y Jesús Vallejo.

Jesús Vallejo

Vallejo siempre ha sido del agrado de Lopetegui. Tanto es así que estuvo en Rusia como jugador de apoyo de la selección hasta el inicio del Mundial. Sin embargo, el joven defensa ha ido perdiendo confianza de manera progresiva en el club y en el cuerpo técnico. Julen Lopetegui le dijo, a principios de verano, que contaba con él pero la pretemporada no ha hecho más que reafirmar la idea del club de que Vallejo está sufriendo demasiadas lesiones, no tiene continuidad y no garantiza una regularidad ni para el sistema de rotación. Creen que tiene nivel para jugar en el Real Madrid pero "necesita jugar más", aseguran.

La Real Sociedad ha preguntado por Vallejo. Han pedido la cesión. Las negociaciones van por buen camino y si acaba realizándose, el Real Madrid fichará. Buscará un central que pueda ejercer de lateral si es necesario y de un perfil parecido. Joven y barato. El mercado ya no ofrece muchas opciones. Por eso, según ha podido saber Libertad Digital y esRadio, un nombre que tienen apuntado en las oficinas del Bernabéu es Mario Hermoso. El Real Madrid traspasó al Espanyol el defensa de 23 años pero dejó en el contrato varias clausulas que facilitarían su regreso. El Madrid mantiene el 50% de los derechos del jugador, tiene un derecho de tanteo y tiene la opción de recuperarlo por 15 millones de euros.

Borja Mayoral

El delantero quería quedarse en el Real Madrid. Lopetegui, desde el primer día, apostó por él antes que por Raúl de Tomás pero la futura llegada de Mariano Díaz complica su situación porque volvería a ser el tercer delantero. Antes del fichaje de Mariano, el Sevilla preguntó por su situación pero ahora, con todo lo sucedido, parece improbable que el equipo de Pepe Castro se centre en el tercer delantero del Real Madrid.

Mayoral no tendría problemas para encontrar equipos porque tiene "muchas ofertas", según aclara el entorno del futbolista. En el Real Madrid son conscientes porque estas propuestas sí han llegado a las oficinas del club.

Marcos Llorente

Marcos Llorente sufre un caso similar al de Borja Mayoral. Similar pero no igual. También tiene ofertas. Espanyol, Real Sociedad, Alavés o Villareal han hablado con el entorno del jugador. Sin embargo, la salida de Kovacic y que sea el recambio natural de Casemiro, hacen que no vean tan claro en el club su salida. Si se va sería en calidad de cedido.

La realidad, tal y como adelantó Alfredo Somoza, es que Fede Valverde le ha ganado en esa competencia que mantienen por quedarse en el Real Madrid y disponer de algunos minutos.

En los dos primeros encuentros de Liga, Vallejo por lesión, Mayoral y Llorente, han tenido minutos ante Getafe o Girona.