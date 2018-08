Escándalo en el US Open: un juez de silla baja a animar a Kyrgios...¡y remonta el partido!

Escándalo en el US Open. Otro más. Sin embargo, este no tiene precedentes. La insólita escena se produjo en el partido de segunda ronda entre Nick Kyrgios y Pierre Hugues Herbert. El partido transcurría por el segundo set y Kyrgios perdía por 4-6 y 0-3 cuando el juez de silla, Mohamed Lahyani, toma una decisión controvertida e ilegal y que está dando la vuelta al mundo. Baja de su sitio para motivar al polémico tenista australiano.

"Quiero ayudarte, quiero ayudarte, te he visto jugar y sé que eres muy bueno para el tenis. El que está ahora en la pista no eres tú", le decía para motivarle. ¿Funcionó? Nadie sabe si tuvo influencia pero Kyrgios remontó el partido. Levantó un 0 a 3 en contra en el segundo set y se impuso en los dos siguientes para ganar 4-6, 7-6, 6-3 y 6-0. Kyrgios ganó 19 de los siguientes 25 juegos. Herbert, eliminado.

Hay jueces invisibles, que no se mojan, que prefieren mirar para otro lado cuando la situación exige personalidad.... ... y luego está Mohamed Lahyani, que baja de la silla para pedirle a Kyrgios que deje de hacer el tonto y se ponga a jugar (📽️ @BarstoolHubbs) pic.twitter.com/PX9HA1vjNQ — Fernando Murciego (@fermurciego) August 30, 2018

Comunicado del USOpen

La noticia ha tenido tanto revuelo que la organización del Us Open emitió un comunicado a cerca del comportamiento del arbitro sueco. Aseguran que Lahyani, el árbitro, bajó de la silla "para comprobar como estaba Kyrgios. y que baja "porque el ruido le impedía comunicarse con él". Añaden en el comunicado que "le ofreció atención médica por si se encontraba mal. Lahyani le dijo a Kyrgios que si se sentía enfermo, el torneo le podía dar asistencia médica. Además le informó de que tendría que actuaría si seguía mostrando poco interés en el partido y le insistió en que buscara asistencia médica.

Comunicado de Pierre-Hugues

La historia no termina aquí. Hay un tercer capítulo con otro comunicado. El que firma Pierre-Hughes Herbert. El tenista dice que "no escuchó la conversación entre Lahyani y Nick (Kyrgios) y que no le afectó" pero añade que "la energia y la motivación de Kyrgios cambió desde ese momento hasta dominar el partido". El tenista francés afirma estar "enfadado y mucho más porque la USTA (Asociación de tenistas de Estados Unidos) nos toman por tontos". Para terminar, concluye que "todos hemos oído en el vídeo y se ve que se pasa de sus funciones. Es un error humano y sigo esperando explicaciones. Cuando los jugadores cometemos errores somos sancionados".