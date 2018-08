El atacante catalán lo hereda de Cristiano Ronaldo, el máximo realizador histórico del club, aunque consideró que "el tema del dorsal no es lo más importante". "Estaba libre, me hacía ilusión y estoy contento de llevar ese número", dijo.

"Es un número significativo", se sumó Butragueño, director de relaciones institucionales de la entidad, "pero seguro que lo va a llevar con orgullo". "El madridismo estará muy satisfecho", abundó.

Convencer a los aficionados con su fútbol y al entrenador con su trabajo son los propósitos de Mariano Díaz en esta nueva oportunidad que le brinda el Real Madrid solo un año después de su marcha al Olympique de Lyon. Entonces al nuevo '7' madridista le resultaba difícil imaginar su regreso al club de sus sueños.

Los 21 goles marcados en 45 partidos, sin embargo, precipitaron el retorno del atacante barcelonés, que dijo estar viviendo "el día más feliz de su vida", en una rueda de prensa celebrada en el estadio Santiago Bernabéu.

"Cuando uno se va de su casa está muy triste. Es difícil imaginar volver al cabo de un año, pero estoy aquí porque el Real Madrid quiere y yo también", indicó.

Nacido en Premiá de Mar (Barcelona) hace 25 años, Mariano Díaz agradeció al técnico Julen Lopetegui la llamada que motivó su regreso a Madrid. "Hoy es un día increíble. El día más feliz de mi vida. Vuelvo a mi casa a cumplir un sueño desde pequeño, que es estar aquí", aseguró.

"Estoy muy contento de haber vuelto a mi casa y de aportar al equipo mi granito de arena", apuntó tras presumir de su fichaje "el mejor club del mundo".

Ilusionado con la posibilidad de aparecer en alguna convocatoria de la selección española, Mariano Díaz se centró en su presente, "en mejorar y en ayudar" a sus nuevos compañeros.

En ese sentido, se ofreció "para jugar con Benzema, Bale y Asensio" y deseó ganar "los máximos títulos posibles".

"Agradecido" por el interés del Sevilla, insistió en que este viernes es el día más feliz de su vida. "El Real Madrid es el club de mis sueños. Si el Real Madrid se interesa por mí, yo me debo a este club porque es el que me ha criado. Siento orgullo y eso es lo que me hace estar aquí", terminó el delantero.