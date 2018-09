Insólita la medida a la que pueden recurrir en la Federación Danesa para completar su plantilla de cara a los encuentros ante Eslovaquia –amistoso– y Gales, primer encuentro de la Copa de Naciones: convocar jugadores de la selección de fútbol sala.

Al parecer, el desacuerdo entre Federación y el Sindicato de Jugadores por los derechos de explotación de los partidos ha provocado que algunas de sus estrellas, como Christian Eriksen, renuncien a los compromisos internacionales.

En las últimas horas se ha producido un intercambio de comunicados entre todas las partes implicadas. El último, el de la Federación Danesa de Fútbol haciendo pública la invitación a cualquier jugador en distintas categorías de la Superliga (Segunda y Tercera) que quiera unirse. No ha tenido la recepción deseada, pero es que, además, los clubes no están obligados a ceder jugadores cuando la lista de convocados ya ha sido emitida. Por lo tanto, aunque la disposición del futbolista sea plena, los equipos pueden negarse.

Por parte de los jugadores, su decisión ha quedado clara en el comunicado: no acudirán a las citas internacionales con su selección. "Los jugadores queríamos seguir negociando y fue la DBU la que no quiso. Quisimos prolongar el actual acuerdo y jugar en condiciones serias, pero volvió a decir que no. No se trata de dinero, sino de derechos", señala la máxima estrella del combinado, Eriksen.

Varios medios daneses publican que esta medida, la de convocar jugadores de fútbol sala, tiene como único fin forzar las negociaciones. La DBU ya ha vivido situaciones similares, como en el curso anterior con la sección femenina, donde se vieron obligados a suspender el amistoso y acabaron sufriendo una sanción de la UEFA.