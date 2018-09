Ceballos se desquita atizando a Zidane

Dani Ceballos y Zinedine Zidane no tuvieron la mejor de las relaciones en el tiempo que los dos coincidieron en el Real Madrid. Sólo fue un año, pero para el ex del Betis, según se puede desprender de sus declaraciones en una entrevista para Radio Marca, la presencia del francés en el banquillo blanco se le hizo eterna.

"Eso lo tiene que explicar él, el por qué no me daba oportunidades. Yo trabajaba para intentar ponérselo difícil, pero llega un momento que ves que es imposible. Marqué dos goles en Vitoria y al día siguiente en Dortmund jugué un minuto. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante es más difícil. Hubo un momento en que di la temporada por perdida, estábamos a 15 puntos en Liga y solo nos quedaba la Champions pero yo no entraba en la dinámica", comentó Ceballos.

El centrocampista andaluz fue contundente a la hora de hablar de Zidane y no dudó en revelar que el entrenador galo modificaba el sistema, según su versión, para no contar con él: "Yo le pregunté que por qué no jugaba, porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante. Hubo un momento de la temporada en el que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele".

Una vez asumida su suplencia, Ceballos tuvo que recurrir a un entrenador personal para no perder la forma: "Contraté un entrenador personal en enero porque no jugaba miércoles ni domingo y eso baja la intensidad. Buscaba estar a tope en la pretemporada. Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho, pero con la llegada de Julen fue todo diferente".