Isco sentencia al periodista Diego Torres: "Yo a ti no te voy a contestar"

Isco Alarcón no se muerde la lengua y menos con aquellas personas que, según su opinión, no lo merecen. El centrocampista del Real Madrid no tiene una buena relación con el periodista de El País, Diego Torres, por la línea que el redactor sigue en sus artículos. Por esa razón, Isco se ha negado a contestar a Torres cuando éste le ha preguntado por su posición en el campo.

"Yo a tí no te voy a contestar. Diga lo que diga, tú vas a poner lo que quieras. Te voy a dejar que sigas en esa línea y que intentes molestar lo menos posible a la selección. Nosotros estamos en el campo y no necesitamos a gente que nos esté pegando palos", sentenció Isco en la rueda de prensa que dio con la selección.

No es la primera vez que Isco se enfrenta a un periodista o a un medio de comunicación. La pasada temporada ya dedicó unas palabras a Diego Torres y también se defendió de una noticia publicada por la Cadena Ser.

Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros... no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios https://t.co/CFnYgNZcbM — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 23 de diciembre de 2017