Incredulidad mayúscula en River: no ficharon a Messi porque "ya tenían jugadores así"

Los aficionados de River Plate aún están dándose golpes contra la pared después de saber que tuvieron la posibilidad de fichar a Messi cuando éste era sólo un niño y lo dejaron pasar porque los responsables de la cantera entendieron que no era un jugador tan prometedor como para apostar todo a su favor. De locos viendo en lo que se ha convertido Lionel con el paso de los años.

La historia del fichaje frustrado de Messi por River la ha desvelado Eduardo Abrahamian, exjugador del equipo millonario y ojeador en su día de la cantera del Monumental. Él fue el que alertó a los responsables de las cualidades de Leo.

"Él me impactó en esa primera práctica. Era muy pequeño, pero no nos preocupamos por el tamaño sino que miramos sus habilidades técnicas y tenía un montón. Era impresionante. En la práctica metió cerca de 12 goles. Era increíble. Estuvo tres o cuatro días en Buenos Aires. Llamé al director general del club y le dije que viniera a verlo porque esto era algo sorprendente, la calidad técnica que tenía, su velocidad, la forma en que dejó en el camino a los demás jugadores...", comentó Eduardo en Goal América.

Más allá de este primer contacto, Abrahamian destacó que la culpa de que Messi no jugase en River Plate la tuvieron los responsables de la cantera: "Estaba convencido de que llegaría a jugar en Primera y yo estaba trabajando en el club porque me dieron el cargo por ello. No se puede perder a un jugador como Messi. Les dije que era un jugador con grandes cualidades, me dijeron que ya teníamos a algunos de ellos y que Leo se quería ir a su casa. El club no entendió que la inversión no era nada. Cuando Boca invirtió en Diego Maradona, él era un jugador que ya había jugado en Primera para Argentinos Juniors. Pero Boca tomó una decisión y dio sus frutos. River debería haber hecho lo mismo con Messi".

La afición de River sigue sin poder creerse la decisión que tomaron sus dirigentes.