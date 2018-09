Bellerín estalla: "Me llaman lesbiana por llevar el pelo largo"

En pleno siglo XXI un jugador de fútbol ha tenido que denunciar públicamente que es insultado de forma homófoba simplemente por el hecho de llevar el pelo largo. Héctor Bellerín, jugador español del Arsenal, es el protagonista de una situación personal desconocida hasta la fecha y que el futbolista, ex de la cantera del Barcelona, se ha visto obligado a confesar llegando a calificarla como "insostenible".

"Algunos aficionados son muy ofensivos. La mayor parte de los insultos me llegan online, pero otros se escuchan en el estadio. Me llaman "lesbiana" porque llevo el pelo largo y después siguen con otros muchos insultos homófobos. Cuando juego mal, la situación se vuelve insostenible", comentó Bellerín en una entrevista para The Times.

El internacional español de tan sólo 23 años ha aprendido a convivir con las críticas pese a que las mismas llegan desde su propia afición: "Ahora ya me he acostumbrado, pero puede hacer mucho daño. Cada cierto tiempo te lleva a meterte en discusiones. El problema es que los aficionados tienen una idea de cómo debe vestirse un futbolista, cómo debe comportarse y cómo debe hablar".

Bellerín es una figura reconocida en la Premier League por su buen rendimiento con el Arsenal y también por su afición a la moda. En Instagram, el jugador español muestra sus atrevidos 'looks' sin ningún tipo de miedo y además ha reconocido ser una apasionado de la moda londinense.

"Si te comportas de forma distinta de lo que esperan te conviertes en una diana. Es mucha presión. Se trata de algo muy peligroso porque en la vida sería necesario ser libre de a la hora de expresarse. El peor momento fue hace un año y medio, tuve que cerrar temporalmente mis cuentas en las redes sociales por los insultos que recibía. Muchas personas me dicen cosas bonitas, pero es normal concentrarse en los insultos. Cada día trato de aprender a combatir la situación de la mejor manera posible", sentenció Héctor.