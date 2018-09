El Real Madrid protege a Vinicius: no jugó ante el Adarve

Mucho se había hablado de la presencia de Vinicius Jr en el campo del Unión Adarve en el partido que el Real Madrid Castilla debía jugar fuera de casa este fin de semana, concretamente en el estadio García de la Mata. La expectativa ya era de por sí alta por ver a la nueva perla brasileña del conjunto blanco, pero aumentó aún más con la promoción que el Adarve hizo a través de las redes sociales.

Después de esta promoción había muchas ganas de ver a Vinicius sobre el césped y más después de los dos goles que marcó ante el Atlético de Madrid, pero no pudo ser. El delantero no fue ni siquiera convocado por el Real Madrid Castilla y no disputó ni un sólo minuto en el empate a cero que tuvo lugar en la mañana del domingo en el derbi madrileño.

Aparte de no ver a Vinicius y por motivos que aún se desconocen, no hubo representación blanca en rueda de prensa ni tampoco en zona mixta.