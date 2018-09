El Atlético de Madrid se ha tomado muy en serio la filosofía de defender a los suyos de cara al exterior y los casos de Jan Oblak y Griezmann son el mejor ejemplo de ello. Primero fue el francés el que recibió el apoyo del club cuando no fue nominado para el premio The Best.

Ahora ha sido el turno para Oblak que, sorprendentemente, no está nominado a los premios de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIFPro. Keylor Navas, Thibaut Courtois, Ter Stegen, De Gea y Buffon sí lo están.

Obi, Oblak, cada día te quiero más... 🎶🎶🎶🎶 https://t.co/KMhhMPmkPI — Atlético de Madrid (@Atleti) 10 de septiembre de 2018

Son dos recados o dardos que el Atlético de Madrid ha estimado oportunos para mostrar su incredulidad por la ausencia de sus dos baluartes. Oblak es sin duda uno de los mejores porteros del mundo, para muchos el mejor, y con Griezmann ocurre algo muy parecido. El francés ha logrado ganar la Europa League, la Supercopa de Europa y el Mundial en el presente año y ni siquiera con esos trofeos colectivos ha logrado meterse en la terna de futbolistas que optan al premio The Best de la FIFA. El Atlético ya no se calla.