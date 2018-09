Mario Balotelli y polémica suelen ser dos conceptos que, por lo general, van de la mano. L'Équipe en su edición de martes desvela cómo el delantero transalpino acudió a los entrenamientos con el Niza con una sorpresa bastante desagradable para los preparadores físicos: tras sus vacaciones, el 17 de julio pesaba 100 kilos. Por desgracia para Mario, la situación es aún peor si consideramos que se incorporó dos semanas después que sus compañeros.

"Él estaba sin estar. No sentía ninguna obligación, ya que sabía que estaba suspendido para los tres primeros partidos de Ligue 1. No se encontraba en buena forma", revela un trabajador del Niza al diario francés. Bien es cierto que por aquellos entonces, Balotelli negociaba su salida del club y el Marsella era su destino más probable, pero no es excusa para su problema de sobrepeso.

Su índice de masa corporal indica que su peso ideal, para una persona que mide 1,89 y que es deportista de élite, debería situarse entre los 75 y los 88 kilogramos. Es decir, estaba cerca de 12 kilos por encima de lo recomendado.

Patrick Vieira, su actual entrenador, se enfadó mucho con el delantero. Tanto, asegura L'Équipe, que no le hizo debutar hasta el 31 de agosto, en la victoria (0-1) ante el Olympique de Lyon. Aún continúa 6 kilos por encima de lo ideal, pero espera recuperar su forma física y su olfato de killer del área en las próximas semanas.