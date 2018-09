La selección española más madridista desde hace 16 años

Han tenido que pasar 16 años para que el aficionado español viese un once inicial de la selección compuesto por, al menos, seis madridistas. La última vez que sucedió fue en 2002 ante Irlanda del Norte y, desde al llegada de Luis Aragonés a los mandos de España, la columna vertebral del combinado nacional ha estado compuesta por jugadores del FC Barcelona.

Este planteamiento tocó techo cuando en 2013 Vicente Del Bosque formó un once con nueve integrantes del Barça en un amistoso ante Uruguay: Valdés, Puyol, Alba, Busquets, Iniesta, Pedro, Cesc, Piqué y Villa. Todos los éxitos en las Eurocopas y Mundial tuvieron un innegable componente del club azulgrana.

Ante Croacia, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Nacho, Dani Ceballos, Isco y Marco Asensio, fueron los madridistas que se enfundaron la elástica roja para tratar de doblegar a los subcampeones del Mundo. Lo lograron, pero es que además, de los 6 goles anotados, 4 de ellos fueron con firma merengue y Asensio asistió a Rodrigo para el cuarto.

"Ni lo sabía ni me interesa. Son de la selección española. Nada más. No son de un equipo u otro. La base es el Real Madrid y me parece bien. Sólo veo una camiseta, la de la selección. No me voy a preocupar de si un jugador es del Madrid, Barça o Betis, cuando vienen aquí son de la selección. Aquí son todos iguales para mí", aseguró Luis Enrique en la rueda de prensa posterior.

Precisamente Luis Enrique, cuando asumió el cargo como técnico español, fue muy cuestionado por sus numerosos ataques al Real Madrid en el pasado. Se llegó incluso a asegurar que era muy probable que no contase tanto con los jugadores blancos, pero ha resultado ser todo lo contrario: tienen más peso que nunca en su esquema.

La paulatina transformación en la filosofía de fichar del Madrid se ha traducido en un número muy alto de españoles en su plantilla. En Rusia, aún con Lopetegui, fue el equipo con más representantes en la selección.

En la noche del martes en Elche, Sergio Busquets era el único integrante culé y cuando abandonó el césped en el minuto 59, no había ni rastro de futbolistas del FC Barcelona. Además, el hecho de que Gerard Piqué, al que Luis Enrique trató de convencer para que no dejase el combinado nacional, e Iniesta se hayan retirado y que no cuente con Jordi Alba, reduce aún más el impacto del Barça en la selección.

El once de la última vez en 2002

Fue ante Irlanda del Norte y en el once figuraban nombres como los de Iker Casillas, Iván Helguera, Guti, Raúl Bravo, Míchel Salgado y Raúl. El entrenador en por aquel entonces era José Antonio Camacho y en aquel partido sólo alineó a dos culés, Xavi y Carles Puyol.