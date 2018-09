Javi Gracia: "En Inglaterra cada competición se disfruta al máximo"

Gran centrocampista en su época de jugador, mucha clase en el campo distribuida mayoritariamente por Bilbao (cantera del Athletic), Valladolid, San Sebastián y Villarreal. Javi Gracia (Pamplona, 1970) atiende a Libertad Digital y esRadio en su casa de Watford, la localidad, a 27 kilómetros de Londres, que alberga al sorprendente colíder de la Premier League. Su equipo ha ganado los cuatro partidos y sus víctimas han sido Burnley, Crystal Palace, Brighton and Hove Albion y Tottenham.

Nos cuenta cómo está viviendo este liderato, él sabe que fugaz "aunque no vamos a rechazar nada. Yo soy un entrenador que no deja de soñar. Hace tres temporadas el Leicester de Ranieri ganó la Liga, bien es cierto que eran otros tiempos y eran otras situaciones". Pero Gracia es realista y quiere luchar cada partido. "Es importante saber que cualquier encuentro es difícil en Inglaterra y todos los rivales son complejos. Nosotros, por ejemplo, hemos ganado cuatro partidos, uno al Tottenham, pero los otros tres suenan fáciles porque no son equipos de tanto nivel, pero nos costó Dios y ayuda sacarlos adelante", afirma en una entrevista al Grupo Libertad Digital.

Tuvo que dejar España cuando, en verano de 2016, el Málaga no le renovó buscando otros rumbos, a pesar de haber firmado una de las mejores campañas de los malaguistas. Gracia aceptó la oferta del Rubin Kazan y dejó al equipo ruso noveno en la tabla, pero fue destituido. En enero de este 2018 el Watford llamó a su puerta y Gracia respondió, salvándole holgadamente del descenso y no llegó a sufrir nunca para mantener la categoría, un mérito enorme. "Tenemos que recordar que el equipo tiene el techo en la decimotercera plaza, ese es el récord histórico de la franquicia. Nunca vamos a dejar de trabajar porque el margen de mejora es muy alto".

Nos habla Gracia de la competitividad extrema que existe en Inglaterra. "Cualquier competición es ilusionante, todas se disputan de una manera muy apasionada. El otro día, en la Carabao Cup (la Copa de la Liga) nosotros fuimos a campo del Reading, equipo de la Championship y desplazamos a 3.000 personas. Juegues lo que juegues es importante y eso es muy bueno para los jugadores que juegan más y eso es lo que les gusta. Se disfruta cada competición al máximo".

Javi Gracia mantiene ese 4-4-2 que rezumaba velocidad y posicionamiento en sus épocas de Almería, Osasuna y Málaga en primera, las experiencias más sonadas del técnico pamplonés. Ahora en el Watford se intenta hacer un hueco en la Premier, en el equipo en el Quique Sánchez Flores también dejó un buen recuerdo. Un tipo con las ideas claras que habla de la selección de Luis Enrique "como un bloque compacto y que transmite unas sensaciones muy buenas" y que es muy humilde al hablar de su reciente nombramiento como entrenador del mes de agosto en la Premier. "Se debe sólo a los resultados, porque estábamos ahí los cuatro entrenadores que habíamos sacado los resultados, pero estos premios deberían ser más colectivos, o al menos eso creo yo porque es mérito de todo el equipo".

Este sábado el equipo recibe en Vicarage Road al Manchester United. "Será un partido muy interesante y soñamos con ponernos con 15 puntos, pero cuidado que el rival que viene el sábado es el actual subcampeón". Si el Watford gana a los Diablos Rojos, el equipo de Javi Gracia firmará el mejor inicio histórico del equipo, algo a celebrar sin duda por los aficionados. Y por él, aunque se irá a casa tranquilo pensando en la siguiente jornada de Liga, su forma siempre de ver el fútbol. Sin hacer ruido.