Silva desvela que su fichaje por el Manchester City fue debido a la "separación de sus padres"

David Silva es un referente en el Manchester City a nivel futbolístico y también a nivel humano. El año pasado, el futbolista español vivió una situación infernal con los problemas personales que sufrieron él y su pareja con el nacimiento prematuro de su hijo. Una vez superado el peor momento de su vida, David cuenta lo sucedido recordando lo mal que lo han pasado él y su familia y, sobre todo, dando las gracias por las muestras de apoyo recibidas.

No es ni mucho menos comparable, pero Silva ha pasado en su vida por otros momentos complicados, como por ejemplo la separación de sus padres. Ese hecho fue determinante para que el jugador canario cambiase el Valencia por el City.

"El City me quería. Me llamaron desde diciembre y me pidieron que jugara con ellos. Pensé '¿quién me quiere?' El City me quiere, así que allí me iré. Por aquel entonces yo vivía con mis padres y ellos se estaban divorciando. Era el momento adecuado para alejarse de allí, de España, y vivir una nueva experiencia. Resultó que hice el movimiento correcto", comentó Silva en una entrevista para la BBC con Gary Lineker.

Cabe destacar también la intención del exinternacional español de volver a su tierra para acabar su carrera como futbolista: "Dos temporadas más en el City, lo que me resta de contrato, y después no lo sé. Depende de cómo me sienta física y mentalmente. Siempre he dicho que me gustaría jugar para Las Palmas, pero veremos cómo van las cosas en dos años".