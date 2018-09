Advertencia de Al-Khelaifi al Real Madrid: "Espero que sea verdad que respetan al PSG"

Nasser Al-Khelaifi tiene claro que su proyecto pasa por ganar la Champions cuanto antes y por retener en el PSG a jugadores como Neymar o Mbappé. Para ello dispone de un poder económico tremendo que le da la posibilidad de contar con hombres como el brasileño y el francés, pero el jeque del equipo parisino, por si acaso, ha mandado un aviso al Real Madrid en una entrevista con el diario Marca.

"Para ser realista es un poco frustrante, porque no es justo que otros clubes o alguien hable con nuestros jugadores. No nos gusta nada y lo hemos hablado en su momento con el Real Madrid. Tenemos una buena relación y respetan al PSG. Espero que sea verdad", sentenció Nasser en la entrevista.

Al-Khelaifi también habló de su relación con el presidente del Real Madrid:"Nosotros respetamos al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, pero creo que es importante para todos que no trabajemos por detrás del escenario. No sé si me entiende. Si hay algo es mejor siempre que hablemos. Hablar con Florentino Pérez o con el que sea y que digamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es lo que esperamos de todos los clubes, no sólo del Real Madrid. Matarnos entre nosotros no es la forma de trabajar del PSG y espero que otros clubes no nos hagan eso mismo a nosotros".

Por otro lado, el máximo mandatario del PSG también lanzó un dardo al presidente de la LFP, Javier Tebas: "Nunca he hablado de Tebas por la espalda y él lo hace. La última vez que hablamos fui muy claro con él. Es mejor decir las cosas a la cara. Ataca a todo el mundo, a la Juve, al Inter, al PSG... Que se ocupe de sus asuntos, de LaLiga y de sus clubes y que nos deje a los demás trabajar. No tiene de qué preocuparse porque no vamos contra LaLiga. Déjenos tranquilos y los demás también".