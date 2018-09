El momento en el que el Chelsea dejó escapar a Mbappé por "no sacrificarse en defensa"

Corría el año 2012, cuando Kylian Mbappé apenas acababa de cumplir los 13 años, y el Chelsea puso a prueba las habilidades del talento francés. Acudió a Cobham, las instalaciones de entrenamiento del club blue, y tanto sus habilidades como su potencia física sorprendieron a muchos de los clubes de la Premier League. En aquel momento el Chelsea llevaba la delantera para conseguir a una de las mayores promesas, pero se les escurrió de las manos.

En una entrevista para Goal, el antiguo ojeador del conjunto londinense, Daniel Boga, ha reconocido cuáles fueron los verdaderos motivos por los que la operación no llegó a buen puerto. "Realizó una prueba y no acabó de convencer porque no aportaba mucho sacrificio defensivo. Entonces pidieron a su madre que volviera para realizar una segunda prueba y ella se negó", asegura.

Una decisión de la que probablemente se arrepientan mucho en Stamford Bridge. Por aquel entonces Kylian jugaba en un equipo de barrior de París, el Bondy. Su madre, ante ese ataque a su retoño, decidió no dar opciones al Chelsea y, o le fichaban ya o se arrepentirían en un futuro.

"Mi chico no volverá, o le fichan ahora o dentro de cinco años tendrán que poner sobre la mesa 50 millones de euros para contratarlo", fue la amenaza.

Boga siguió haciendo especial inciso en su faceta defensiva durante la entevista: "Defensivamente todavía no había llegado. Cuando recibió la pelota fue increíble, pero sin la pelota no trabajó mucho".

En el momento actual, los 50 millones de los que hablaba su madre se quedan bastante cortos. "Él es el tipo de jugador que todos quieren ver jugar, tiene todo lo necesario para un jugador moderno y seguir siendo uno de los mejores durante 10 años", concluye Boga.