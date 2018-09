La dura acusación contra Maradona: "No va a hacer nada en México porque está enfermo"

La llegada de Diego Armando Maradona al banquillo del Dorados de Culiacán de México ha suscitado mucha polémica por el estado de salud del astro argentino. Para muchos, Diego no está en condiciones de dirigir un equipo de fútbol y creen que el equipo mexicano sólo está aprovechando la fama del '10'. En esa corriente de opinión está José Luis Sánchez Solá, técnico azteca que actualmente trabaja en EEUU.

"No va a hacer nada, y no porque no sepa sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo y no se dan cuenta ni quien lo contrata ni sus allegados. Más que contratarlo, los grandes clubes del mundo, el gran fútbol del mundo necesitaría ayudarlo a salir de su enfermedad", comentó Solá en la ESPN.

José Luis Sánchez no sólo atacó a los dirigente mexicanos y a los amigos de Maradona sino que también se despachó a gusto con el actual técnico del Celta, Antonio Mohamed, que ha dirigido en México varios años. "Si Mohamed fuera su amigo y le quisiera ayudar, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán. Eso no es ser amigo, pero bueno, cada quien que entienda la palabra amistad como quiera", sentenció Solá.

Maradona debutará con su nuevo equipo el próximo 18 de septiembre ante Cafetaleros en la Ascenso MX de México.