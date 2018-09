Las grandes crisis de los rivales de Real Madrid y Atlético AS Roma y AS Mónaco, rivales esta semana de Real Madrid y Atlético, no llegan en buen momento a la cita en la Champions League.

N'Zonzi y Olsen tras empatar (2-2) ante el Chievo | EFE El martes en Mónaco, el Atlético de Madrid se medirá al conjunto del Principado mientras que el Real Madrid hará lo propio en el Santiago Bernabéu ante la Roma el miércoles 19. La previa no es desalentadora para los dos equipos madrileños por las sendas crisis que atraviesan su rivales aunque en el caso del equipo de Simeone, la situación no es demasiado positiva hasta el momento habiendo logrado 5 puntos de 12. Así llegan los dos rivales de Real Madrid y Atlético. El proyecto de Monchi no carbura La Roma actualmente marcha séptima en la clasificación de la Serie A. Con tan solo cuatro puntos en cuatro partidos, se encuentran fuera de los puestos europeos y, con una Juventus que sigue un ritmo brutal, están prácticamente descartados para luchar por el Scudetto. El equipo organizado por Monchi no está respondiendo a las expectativas y en Roma comienzan a perder la paciencia. Tras las ventas de jugadores tan importantes como Strootman y Nainggolan, el nivel de los recambios no está siendo el esperado y los resultados siguen sin llegar. El último chasco ha ocurrido en esta jornada, cuando la Roma ha sido remontada en el estadio Olímpico por el Chievo -que iba colista con -2 puntos por una sanción administrativa por la que empezaron con tres puntos menos- tras ir venciendo en el descanso por 2-0. La relajación y quizá tener la mente en el partido de Champions League el miércoles ante el Real Madrid han ayudado a que, con tantos de Birsa y Stepinski, los giallorossi se dejaran dos puntos más en la Serie A. El Principado roza el descenso Pese a comenzar el campeonato liguero con victoria por 1-3 ante el Nantes, el Mónaco no encuentra su rumbo en la Ligue 1. Empató con el Lille en la segunda jornada, perdió contra el Girondins y el Olympique de Marsella de forma consecutiva y en el último encuentro disputado en Toulouse no pasó del empate a uno. Una victoria, dos derrotas y dos empates en cinco jornadas que dejan al equipo de Leonardo Jardim rozando los puestos de descenso. Hay que destacar que en el último choque no jugó Radamel Falcao por una gastroenteritis. El goleador del combinado monegasco ha comenzado el año con dos goles en 4 partidos y está dentro de los números que se esperan del colombiano. El martes recibirá a su exequipo liderando el ataque local. El Atlético visitará el Estadio Louis II en el que el Mónaco aún no conoce la victoria y esa presión puede jugar a favor del cuadro de Simeone, que tampoco está para tirar cohetes en la liga española. Sí juega a favor de los rojiblancos que ellos sí lograron ganar la Supercopa que les tocaba jugar. El equipo del Cholo doblegó al Real Madrid para lograr su tercera Supercopa de Europa mientras que el AS Mónaco cayó goleado por 4-0 en la francesa ante el PSG. Hombres como Tielemans, Falcao o Sibidé, lateral por el que se interesó el Atlético antes de fichar a Santiago Arias, son los hombres más importantes del cuadro de Jardim. Compartir

