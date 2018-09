Los palos de Bale a Zidane y Cristiano

Gareth Bale es muy cauto a la hora de hacer declaraciones porque sabe que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra y más teniendo en cuenta el alcance de un club como el Real Madrid. Por esa razón, las ruedas de prensa del galés son escasas y cuando tiene que mojarse sobre cualquier tema polémico decide dar un paso atrás y esperar. Aún así, hay ocasiones en las que lo hace de forma indirecta. Eso mismo ha ocurrido con una entrevista para Daily Mail en la que no ha querido elegir entre Zinedine Zidane y Julen Lopetegui.

"No estoy seguro de querer responder a eso", comentó Bale cuando le preguntaron por sus preferencias respecto al banquillo madridista. Lo único que añadió en beneficio de Julen Lopetegui es que el técnico español habla inglés, algo que Zidane no hacía: "Obviamente, ayuda. En español puedo hablar, pero quizá no entrar en esa cantidad de detalles que necesitaría".

Gareth también insistió en el tremendo enfado que tuvo en Kiev al no verse titular: "Estaba enfadado, muy enfadado, para ser sincero. Sentía que merecía empezar ese partido. Había estado haciendo goles y fue difícil dejar de lado el enfado. Mi cabreo me preparó para ese gol".

Para rematar la faena, Bale lanzó otro dardo a Cristiano Ronaldo: "Obviamente va a ser un poco diferente a tener a un jugador tan grande. Quizá va a ser un poco más relajado. Supongo que habrá más equipo, trabajando más como una unidad que como un solo jugador".