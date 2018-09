Pep Guardiola fue la última gran estrella de Amazon con el documental 'All or nothing'. En él, Amazon quiso mostrar las entrañas del vestuario y contar cómo viven el día a día un equipo que aspira a ganar todas las competiciones. Presión, charlas motivadoras, lesiones, alegría todo plasmado en un puñado de capítulos.

Es precisamente por el gran éxito que cosechó, por el que Amazon se ha planteado contar con Jurgen Klopp para una nueva edición del mismo según Daily Mail. El Liverpool que vuelve a mirar a los ojos a otros grandes equipos y logró alcanzar la pasada temporada la Final de Champions ha llamado la atención a Amazon Prime Video.

Ahora bien, pese a que desde la directiva del club estaba dispuesta a aceptar la propuesta, ha sido el técnico germano, Klopp, quien se ha negado en redondo. ¿Sus razones? Considera que la invasión de vestuario es puro espectáculo y que no beneficiaría a sus jugadores y que, además, nadie actúa de manera natural ante las cámaras, por lo que rompería la rutina de su plantilla.

Para Amazon esta negativa ha sido toda una sorpresa y ya buscan un sustituto. El Bayern de Múnich podría ser su próximo objetivo.