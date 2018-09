Lemar empieza a mostrar en Getafe para qué fichó por el Atlético (0-2)

Thomas Lemar ha llegado al Atlético de Madrid para escoltar a las estrellas que ya estaban sobre el tapete del Wanda Metropolitano, por algo lo pidió Griezmann, pero sin esquivar esa parte de responsabilidad que todo fichaje millonario lleva sobre su cabeza. El ‘11’ rojiblanco no fue de la partida en Mónaco, sin embargo, lleva dos partidos ligueros consecutivos siendo titular y eso con el carnet de nuevo y con el Cholo en el banquillo no es nada sencillo.

En Getafe, Lemar mostró sus credenciales y aumentó ese buen ‘feeling’ con el equipo que ya había mostrado en la Supercopa de Europa ante el Real Madrid y que él mismo necesitaba para no verse más presionado de la cuenta estando sólo a finales de septiembre. No es fácil ganarse la confianza de Simeone tan pronto y mucho menos mantenerse. Por esa razón, Lemar tenía en Getafe la misma prueba individual que el Atlético de forma grupal: aparecer y demostrar a qué pueden aspirar, uno a terreno personal y el equipo en su lucha por la Liga. No fue un partido contundente del cuadro de Simeone, pero sí fue el que necesitaba la plantilla y sobre todo el que ansiaba su casillero de puntos en Liga.

Lemar destacó a nivel goleador mientras que la defensa volvió a ser la de siempre. Fuera de la ecuación habitual se quedó Godín. El uruguayo tendrá que subir las revoluciones de su fútbol porque Lucas y Giménez no esperan a nadie para subirse al barco de la titularidad. Francés y uruguayo firmaron un partido más que notable. Misma calificación debe recibir Juanfran que, lejos restar como dicen algunos de sus críticos, sumó a su equipo durante los 90 minutos del partido. Ni una fisura tuvo el jugador de Crevillente. Tampoco la tendría el Atlético que selló en Getafe una victoria que refuerza y eleva mucho más que simplemente su posición en la tabla.

Lemar, alfa y omega del partido

En un Getafe-Atlético de Madrid nadie espera a priori un partido de etiqueta con grandes posesiones y fútbol artesanal. En un partido con Simeone y Bordalás en el banquillo se espera intensidad y brega. Son choques para obreros del balón y cuando un equipo grande como el Atlético se planta en el Coliseum Alfonso Pérez tiene que saber que el partido se juega del minuto 1 al 90 con las revoluciones a 1000. Si bajas a 999, el Getafe te come y luego te neutraliza si se adelanta en el marcador.

Sabedores de que el pitido inicial daba comienzo a la batalla, el Atlético salió enchufado desde el inicio y fue en ese periodo anterior al 0-1 cuando mejor jugó. Koke, Saúl y Rodrigo cimentaron una buena base en el centro del campo y Griezmann, Costa y Lemar superaron líneas de presión con mucha oxigenación por ambas bandas.

El Atlético empezó bien y el Getafe se vio superado al no poder sostener la medular. Ángel y Jorge Molina no pudieron hacer daño con balones largos y poco a poco el dominio se mantuvo constante en el bando colchonero. Para más fortuna o, mejor dicho, merecimiento, el cuadro visitante encontró el camino del gol con un obús lejano de Lemar que se estrelló en el larguero, rebotó en David Soria y acabó en la portería. Para cosas como esa fichó por el Atlético. Era el minuto 14 y Bordalás resoplaba sabiendo que antes del partido ya se antojaba clave el 1-0 o el 0-1. Lo sabía y lo comprobó nada más marcar Lemar con el repliegue del Atlético.

Reacción local con llegadas y sin gol

A partir del tanto de Lemar, el Atlético dejó del lado su 4-4-2 y se instaló en la comodidad que el 4-1-4-1 le da al cuadro de Simeone cuando éste está por delante en el marcador. El Getafe asumió que le tocaba tener el balón y mandar en el partido, pero ahí se notaron las carencias de juego del equipo azulón. Tuvo llegadas, varias y de forma regular, pero en ningún momento Oblak tuvo que intervenir de forma importante.

El Atlético, una vez más, se olvidó de atacar y decidió buscar las carreras de Diego Costa y los movimientos de Griezmann y Lemar para buscar el 0-2. En la segunda parte no cambió el plan trazado y tampoco el desenlace de los hechos. El Getafe no encontró nunca el gol y el Atlético remató el partido con una gran combinación entre Koke y Lemar que finalizó con mucha clase el francés. No era partido para ponerse traje, pero el galo está aprendiendo a tirarse al barro con corbata. Su clase destaca en ese trabajo de brega del equipo del Cholo y el 0-2 a la hora de partido sepultó a los locales.

La expulsión incomprensible de Iván Alejo nada más salir al terreno de juego por una entrada innecesaria sobre Saúl y los intentos en vano de marcar de Costa y Griezmann llevaron el choque al pitido final y Simeone, que volvió a cambiar a Rodrigo, ésta vez por Thomas, vuelve a disfrutar del oficio de su equipo. Ganando no suele haber críticas y además ese cambio precedió al 0-2 final. Nada que decir.

El Atlético recupera el pulso en Liga a falta de las reválidas en casa ante el Huesca y en el derbi frente al Real Madrid. Poco tiempo para disfrutar de lo hecho en Getafe.

Ficha técnica:

0- Getafe: Soria; Damián, Leandro, Bruno, Antunes; Portillo, Djené (Cristóforo, min. 78), Arambarri, Amath (Iván Alejo, min. 62); Jorge Molina (Sergi Guardiola, min. 70) y Ángel.

2- Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis (Godín, min. 71); Koke, Rodri (Thomas, min. 57), Saúl, Lemar (Correa, min. 78); Griezmann y Diego Costa.

Goles: 0-1, min. 14: Soria, en propia meta; 0-2, min. 59: Lemar.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a Damián (min. 56) por parte del Getafe y a Saúl Ñíguez (min. 82) y a Juanfran (min. 83) por parte del Atlético de Madrid. Expulsó a Iván Alejo (min. 67) con roja directa por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 12.756 espectadores.