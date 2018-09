Bruce Grobbelaar, mítico portero que militó en el Liverpool entre las décadas de los ochenta y noventa, dejó a todos helados tras realizar una terrible confesión al programa BBC World Football. El meta relató un hecho que le marcó para siempre y del que no se tenía constancia hasta la fecha. Antes de comenzar su fulgurante carrera como guardameta, fue llamado a filas en la guerra civil que asoló a Rodesia (actual Zimbabue) y que terminó con el gobierno de minoría blanca. Una guerra en la que Grobbelaar se vio "obligado a matar".

"Tú no eres la misma persona una vez que lo has hecho. Tienes que vivir con las consecuencias el resto de tu vida". El guardameta asegura que gracias al fútbol salvó su vida. En la guerra, además de matar a gente, vio morir a algunos de sus amigos más cercanos: "Los recuerdos han amainado de alguna manera, pero hay veces en los que estás con tus amigos en África y a ellos les gusta hablar de eso. Lo recuerdan y entonces la cabeza no deja de dar vueltas", dijo Grobbelaar, antes de confesar que "siempre que lo recuerdo pasa lo mismo. Tengo pesadillas y escalofríos durante una, dos o tres semanas. Me despierto angustiado sintiendo esas cosas otra vez".

¿Quién es Grobbelar?

Excéntrico y llamativo, este portero con aspecto de vecino del quinto, no solo destacó por ser uno de los grandes guardametas de la década de los 80 –jugó más de 660 partidos con el Liverpool–. Su peculiar carácter lo convirtió en uno de los más carismáticos de la historia.

Nacido en Sudáfrica en 1957 se decidió por el fútbol tras coquetear en sus inicios con el críquet y con el béisbol, deporte en el que llegó a obtener una beca para ir a EEUU. Tras estar enrolado dos años en el ejercito, consiguió su carrera en Canadá. De ahí viajó a Inglaterra para defender la portería del Crewe Alexandra. Su tremenda agilidad y su gran personalidad llamaron la atención de los ojeadores del Liverpool donde estaría 14 temporadas.

Aunque se retiró en 1999 (a los 42 años), su último partido lo disputó con 50 años, en un equipo amateur. Ha sido entrenador de la selección de Zimbabue y de numerosos equipos de Sudáfrica. Además, juega con los veteranos del Liverpool y es un apasionado jugador de golf.

Siempre extrovertido, Grobbelaar estuvo en el ojo del huracán en 1994, cuando el tabloide The Sun lo acusó de haber amañado partidos en su época del Liverpool, incluyendo una grabación en la que se le veía hablando de "negocios".

Otro de sus momentos más recordados tuvo lugar en 1993, en el declive de su carrera, cuando en un derbi contra el Everton y, tras encajar un gol, la emprendió literalmente a golpes con un jovencísimo Steve McManaman (21 años). Una imagen que dio la vuelta al mundo.