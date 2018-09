Plantón de Messi y de Cristiano a la FIFA en los premios The Best

En la tarde-noche de este lunes la FIFA se viste de largo para entregar los premios a los mejores futbolistas de la temporada pasada. Esta edición no llega libre de polémica. Algunas ausencias entre los nominados han sido muy comentadas por los aficionados y, en especial, la de Leo Messi entre los tres candidatos al The Best.

En las últimas horas se ha conocido las respectivas ausencias tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo. Ninguno de los dos acudirá a Londres para vivir la ceremonia en vivo y en directo. Quizás la del astro argentino al no estar entre los que optan al premio a mejor jugador, sea más comprensible, pero ¿y la del portugués?

El calendario apretado de la Juventus

Cristiano no sólo opta a hacerse con el trofeo The Best, sino que también figura entre los 55 futbolistas que podrían conformar el once ideal para la FIFA y su gol ante la Juventus de chilena, también podría convertirse en el mejor de la temporada con el premio Puskas.

¿Su ausencia? La Juventus ha agradecido al máximo organismo del fútbol internacional la invitación, pero se han visto obligados a declinarla dado el calendario tan apretado que tienen esta semana. Viajaban el lunes 24 rumbo a Turín, aterrizan a las tres de la tarde tras medirse al Frosinone, el miércoles juegan ante el Bolonia y el sábado frente al Nápoles. Esas han sido sus razones. Es la segunda vez que no acude a un acto oficial –ya dio plantón a la UEFA–.

Asuntos personales de Messi

Aunque en un principio iba a estar presente pese a no estar nominado al The Best, en el último momento se ha caído de la convocatoria. No estará presente en Royal Festival Hall de Londres para la gala. Optaba al once ideal de la FIFA y también al Puskas, viviendo una situación similar a la de Cristiano.

Ahora bien, el FC Barcelona ha asegurado que su ausencia de última hora es debida a unos asuntos personales que atañan a la estrella azulgrana. El Barça estará representado por Guillermo Amor, Relaciones Institucionales y Deportivas del club, y Javier Bordas.