¿Qué dijo Modric cuando Juanma Rodríguez le preguntó por la famosa portada del diario 'Sport'?

El diario Sport calificó el fichaje de Luka Modric por el Real Madrid en 2012 como un movimiento de "42 millones para tapar vergüenzas". Seis años después, el croata ha ganado cuatro Champions con el conjunto blanco y acaba de llevarse el premio The Best como mejor jugador del año 2018.

Aprovechando su paso en directo por El Primer Palo, Juanma Rodríguez le preguntó al '10' por la famosa portada que le dedicó el diario catalán tras su aterrizaje en Madrid.

"No sé cómo tomarme estas cosas. Me hacen gracia. Siempre he pensado que iba a triunfar en el Real Madrid. Sólo necesitaba continuidad y minutos para poder hacerlo. Siempre me he dedicado a hacer mi juego y no he pensado en lo que se decía de mí", sentenció Modric.