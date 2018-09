El The Best, casi 48 horas después, aún sigue dando que hablar. Cristiano vuelve a ser noticia y epicentro del lío, no por desplantar a Luka Modric en la gala, pero sí por un polémico mensaje que han publicado en el Instagram de su Museo de Madeira donde se exponen todos los trofeos ganados por el astro portugués.

"Estos trofeos no los roba nadie. Tienen alarma", reza el mensaje.

Ya pasó en la gala de la UEFA cuando, de nuevo, Luka Modric se llevó el premio a mejor jugador de Europa. En esa ocasión Jorge Mendes, su agente y su hermana y algunos amigos, lanzaron mensajes en sus redes sociales tratando de desacreditar el trofeo que había logrado el jugador croata. "Es simplemente ridículo", declaró Mendes en un medio portugués tras conocerse el ganador.

A la FIFA no le gustan nada este tipo de desplantes y, en esta ocasión, no sólo se ausentó el jugador de la Juventus sino que también Leo Messi, figurante del mejor once del año, tampoco asistió.