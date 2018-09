"Pogba no volverá a ser el capitán del Manchester United". Así de claro se mostraba José Mourinho este martes en rueda de prensa, minutos después de que los red devils cayeran contra el modesto Derby County, que milita en la Segunda División inglesa y cuyo entrenador es Frank Lampard —exjugador del Chelsea, viejo conocido del técnico luso—, en dieciseisavos de final de la Carabao Cup (Copa de la Liga).

La guerra entre Paul Pogba y Mourinho es cada vez más cruenta después de que el polvorín estallara este verano, ante los constantes rumores de que el centrocampista francés iba a fichar por el Barcelona. El jugador, de 25 años, optó por continuar en Old Trafford, aunque podría dejarse seducir nuevamente por los cantos de la sirena azulgrana. Y esta vez con un desenlace distinto.

La retirada del brazalete no hace sino confirmar que a Mou se le ha acabado la paciencia con Pogba. "La persona que tomó la decisión de quitarle de capitán es la misma que le convirtió en segundo capitán: yo", decía el técnico de Setúbal, que atraviesa su peor momento como entrenador del Manchester United desde que llegara al banquillo de Old Trafford en mayo de 2016. "He tomado una decisión como entrenador que no tengo que explicar a nadie", añadía el entrenador.

Cabe recordar que el pasado sábado, Pogba culpó a Mourinho del tropiezo en casa frente al Wolverhampton Wanderers (1-1). "Jugábamos en casa y deberíamos haber jugado mucho mejor contra los Wolves. Cuando estamos en casa debemos atacar, atacar y atacar. Eso es Old Trafford. Atacar cuando estemos aquí. Creo que los equipos se asustan cuando ven al Manchester United atacar y atacar", dijo el francés, culpando al entrenador de un planteamiento excesivamente conservador. "Yo no soy el entrenador y no puedo decirlo pero obviamente deberíamos mostrar que tenemos más opciones de juego. Esa es mi forma de pensar. Deberíamos movernos más y mejor", añadió.

Unas declaraciones que enfadaron, y mucho, a Mourinho, que no ha titubeado a la hora de retirar la capitanía a un Pogba que, hoy por hoy, parece tener la cabeza en otro sitio. Y más aún después de ver su comportamiento en el palco de Old Trafford ante el Derby County. En pleno partido de la Carabao Cup, el jugador galo se grabó riéndose junto a otros dos de los futbolistas descartados por Mourinho para ese encuentro: Luke Shaw y Andreas Pereira.

Con la cuerda totalmente tensa, los rumores sobre una posible salida de Pogba en el mercado de invierno vuelven a cobrar más vida que nunca.