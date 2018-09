La sinceridad de Ibai Gómez: "Le pedí el penalti a Calleri y lo tiré mal de cojones"

Empate a uno entre Alavés y Getafe en Vitoria que pudo ser muy diferente si los detalles se hubiesen decantado del lado local. La primera opción que tuvo el Alavés para cambiar el signo final del partido fue un penalti a favor con 0-0 en el marcador.

Ibai fue el encargado de lanzar la pena máxima y eligió un disparo raso a un lado del portero. David Soria adivinó sus intenciones y el gol se marchó al limbo. El atacante del Alavés no se cortó la lengua, o mejor dicho los dedos, para describir el penalti que había lanzado en las redes sociales.

Por cierto... YO le he pedido a @Jocalleri que me dejara tirarlo, me ha dejado, lo he tirado mal de cojones y luego nos ha dado el punto con ese testarazo de animalaco que es! 🙌🏼💪🏼