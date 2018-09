Reabren el caso de la supuesta violación de Cristiano Ronaldo a una mujer en Nevada

El caso de una presunta violación en Nevada en la que fue protagonista Cristiano Ronaldo y a la que en su día se dio carpetazo con un acuerdo privado entre la presunta víctima y el jugador luso, se ha reabierto. Casi año y medio después de las primeras informaciones del caso, el periódico alemán 'Der Spiegel' informa del nombre de la presunta víctima, con la que cerró una entrevista. Los abogados de la mujer mientras ponen en la picota el acuerdo al que llegaron en su día Ronaldo y la presunta víctima y anuncian que presentarán una acusación civil contra Cristiano por una presunta violación en Las Vegas en 2009.

Kathryn Mayorga, de 34 años, es la mujer a quien Cristiano Ronaldo presuntamente violó en Nevada en 2009 y a la que más tarde pagó 357.000 dólares para comprar su silencio. En aquella época, Kathryn tenía 25 años, vivía en Las Vegas en un complejo residencial de apartamentos y perteneciente a la "clase media-alta". La joven, casada en 2009, conoció a Cristiano en un casino. Según su versión, de inmediato Ronaldo la invito a su habitación. Kathryn accedió a subir. Tras salir de la habitación de Cristiano, denunció el ataque a la Policía. Este hecho lo confirma los registros telefónicos de la Policía de Las Vegas. Sin embargo, accedió a retirar todos los cargos contra el jugador del Real Madrid a cambio de esos 357. 000 dólares.

Mayorga, que ha hablado por primera vez sobre ese encuentro con Cristiano Ronaldo, explica lo que , supuestamente, sucedió: "Me violó en silencio y me preguntó si sentía dolor. Estaba de rodillas y me dijo que estaba al 99 por ciento. Era un buen tipo, excepto por el uno por ciento".

Cristiano Ronaldo niega rotundamente la acusación y asegura que el sexo que mantuvo con Mayorga fue consensuado. La reclamación de los abogados se basa en la propia declaración del luso, que aseguró que "ella accedió a venirse conmigo. Luego ella dijo que no y se detuvo varias veces".

Los abogados del futbolista ponen en cuestión el acuerdo y anuncian que presentarán una acusación civil. Mientras tanto, el caso se reabrirá.