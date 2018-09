Carlos Carmona vivió en el partido ante Las Palmas, en la que se impusieron los gijoneses 1-0, uno de los partidos más difíciles de su vida. Tras un respetuoso minuto de silencio en memoria de su padre, Celia Barquín y José Roberto Suárez, el balear no pudo contener las lágrimas.

"Mi padre estará orgulloso de mí, hice lo que seguro que quería que hiciera", comentó el jugador nada más salir del vestuario. «Fue un día muy difícil para mí. Es una lástima no haber podido dedicarle el gol».

Y es que el jugador del Sporting de Gijón tuvo una oportunidad inmejorable para marcar. Sobre la hora de partido, Arcediano Monescillo señaló un penalti favorable a los locales. Carmona, el encargado habitual de lanzar los penaltis, no quiso que la responsabilidad recayera sobre otro y se atrevió con él. Tras lanzarlo y fallarlo, El Molinón rompió a aplaudir a un jugador que estaba visiblemente emocionado.

"Solo tengo palabras de agradecimientos al club, a la ciudad y a los compañeros. Me siento muy afortunado por todo el cariño que me han demostrado. Se me puso la piel de gallina. Gracias por todo, solo intento hacerlo lo mejor posible".