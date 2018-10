Zidane sobre Cristiano y sus problemas fiscales: "Está insoportable y no habla de otra cosa"

El diario El Mundo ha desvelado a través de los periodistas Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez secretos y conversaciones ocultas que rodearon toda la situación generada entre Cristiano Ronaldo y Hacienda por los problemas fiscales del ahora jugador de la Juventus. Entre otras muchas cosas ambos periodistas hablan de la famosa reunión del exjugador del Real Madrid con su entorno de confianza formado por su agente, Jorge Mendes, y su asesor fiscal, Carlos Osorio.

"No tengo estudios. Lo único que he hecho en mi vida es jugar al fútbol, pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrato a un asesor siempre le pago el 30% más de lo que pide, porque no quiero problemas.¡Yo nunca dije que no se pagaran impuestos! ¡Quiero saber qué ha pasado! No entiendo nada, los impuestos los pagan los patrocinadores. ¿Por qué me acusan a mí?", comentó Cristiano en su casa durante la reunión que tuvo con su círculo más cercano.

El '7' también tuvo sus más y sus menos con el Real Madrid ya que, según comentó el propio Zinedine Zidane, Cristiano no estaba centrado simplemente en el terreno de juego y así se lo hizo saber a la directiva: "Resolved lo de Cristiano como sea porque no habla de otra cosa en el vestuario. Está insoportable".

Cristiano también habría decidido su salida del Real Madrid después de la final de la Champions de Cardiff en 2017, es decir, no lo habría decidido tras ganar la 13ª en Kiev sino antes.

A su vez, otro de los puntos destacados del artículo habla del enfado de Cristiano con el Real Madrid al entender que no se le pagaba como su estatus merecía: "Siempre me ponen por detrás de Di Stéfano. Ya no sé qué más tengo que hacer. Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es por dinero. Es por estatus y respeto".