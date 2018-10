La feroz crítica a Pogba de una leyenda inglesa con apoyo incluido a Mourinho

José Mourinho tiene un nuevo aliado en su lucha contra los elementos en el Manchester United. El vestuario, según se comenta en Inglaterra, está totalmente roto y los jugadores habrían perdido la confianza en el entrenador portugués. Mourinho tiene pocos apoyos en Old Trafford, pero fuera de él sí los tiene. Por ejemplo, Alan Shearer, exdelantero inglés de Newcastle o Blackburn Rovers y leyenda de la selección inglesa.

"El Manchester United avergüenza hoy en día y los jugadores son vergüenza por no jugar para Mourinho. Hoy en día hasta vemos imágenes de entrenamientos con discusiones y titulares negativos. La culpa no es sólo de Mourinho, otros tiene parte de culpa. Esto no sucedía cuando yo jugaba. El club tenía poder, al igual que el entrenador. Ahora, el poder está del lado de los jugadores", comentó Shearer en una entrevista para The Sun.

Shearer habló de forma global, pero también a nivel individual. Paul Pogba, enfrentado con Mourinho, fue el principal foco de sus críticas: "Es el traspaso más caro de la historia del United. Ahora pare y piense en los grandes jugadores que vistieron la camiseta del Manchester United. Incuso siendo campeón del Mundo, él no serviría ni para limpiarle las botas a los jugadores que han hecho historia en Old Trafford".

El Manchester juega hoy a las 21:00 frente al Valencia en el Teatro de los Sueños. Mourinho se la juega ante Marcelino y compañía.