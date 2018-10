El PSG no olvida a Emery: "A veces era difícil comprender lo que decía"

Unai Emery no ha dejado un buen poso de recuerdos en el PSG. El actual entrenador del Arsenal no hizo un mal papel con el equipo parisino a nivel nacional, pero en la Champions, el equipo francés sucumbió ante el Barcelona hace dos años y el curso pasado frente al Real Madrid. Las ambiciones del jeque Nasser Al-Khelaïfi no fueron cumplidas ni mucho menos y Emery acabó saliendo del Parque de los Príncipes.

Pocos meses después de abandonar París, Marco Verratti ha vuelto a hablar de Emery en una entrevista para Le Parisien y en la misma lanza un dardo velado al técnico español comparándolo con el actual técnico, Thomas Tuchel.

"(Thomas) Se parece a Carlo Ancelotti porque está muy cerca de los jugadores. Nos gusta que sea muy directo y te diga las cosas aunque a veces no sean bonitas. Es buena persona y te ayuda a darlo todo. Trabaja mucho y quiere lo mejor para nosotros. Este año nos entendemos bien con el entrenador y el personal. Todos los entrenadores tienen una forma diferente de acercarse a los jugadores para hacerles entender las cosas. A veces con Emery era complicado entenderle".

Verratti también confirmó en la entrevista una de las curiosas normas de Tuchel de cara a su proyecto en el PSG: "Es cierto que Tuchel prohibió los refrescos y los sándwiches. En mi primer viaje en autobús fuimos a Niza, pedí una Coca-Cola y no había ninguna".

El PSG es actualmente el líder de la Ligue 1 y en la Champions cayó en la primera jornada ante el Liverpool.