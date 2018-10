Keylor Navas sobre Cristiano: "No puedes tapar el sol con un dedo"

La derrota del Real Madrid ante el CSKA en Moscú ha dejado una resaca muy negativa en el seno del conjunto blanco. Hay muchas dudas sobre el proyecto liderado por Julen Lopetegui y más con la falta de gol de los madridistas, que suman más de 5 horas sin marcar un tanto.

En la última noche Champions muchos aficionados se acordaron de los goles que marcaba en noches como la de ayer Cristiano Ronaldo y Keylor Navas fue sincero a la hora de calificar cómo se ha sustituido la figura del portugués. No pone de excusa la salida del luso, pero sí destaca que no es fácil suplir su ausencia.

"Hizo mucho en el Real Madrid y no se puede tapar el sol con un dedo. Hizo muchos goles, pero eso ya es pasado. No podemos vivir del pasado. Le deseamos lo mejor, pero nuestro bienestar está aquí. Los partidos hay que lucharlos y ganarlos. El gol ha sido un problema en estos últimos partidos, pero no es algo serio porque los compañeros han demostrado que hacen muchos goles. Confiamos plenamente en todo el equipo. Hay partidos donde hemos merecido más, como hoy. No estamos solos y los rivales también juegan. El equipo no está mal", comentó Keylor en zona mixta.

El portero costarricense volvió a ser titular en detrimento de Thibaut Courtois y también se refirió a esa competencia entre ambos por entrar en los onces de Lopetegui: "Me siento igual desde que llegué. Mi situación no ha cambiado nada. Tengo que tener la mente fuerte. Es un privilegio estar aquí y siempre quiero jugarlo todo".