Roy Keane da la cara por Mourinho: "El United está lleno de niños llorones”

El ex capitán del Manchester United Roy Keane ha hecho su particular análisis de la delicada situación que atraviesan los Red Devils. Para la leyenda irlandesa, los principales culpables son los jugadores, a los que llama "llorones". Keane piensa que deberían dejar de lado cualquier diferencia con José Mourinho y centrarse en mejorar sus propias actuaciones.

En Inglaterra la situación actual del United comienza a verse insostenible. El equipo no juega a nada, la guerra Pogba-Mourinho sigue su curso y desde algún sector de la prensa inglesa se acusa al vestuario de intentar hacer la cama al luso. La situación es tan insostenible, que algunas casas de apuesta no dan ningún beneficio si se apuesta porque Mou será el primer técnico sustituido de la Premier -cotiza a euro por cada euro invertido- .

Keane, quien ganó siete títulos de liga como ‘Red Devil’, dijo que los jugadores tenían que comenzar a responsabilizarse del que ya es el peor comienzo de temporada del equipo desde 1989-90.

"Hay mucho niño llorón. Cuando sales al terreno de juego juegas por tu orgullo, por tu familia, por tu ciudad. No estoy hablando de Pogba, estoy hablando en general, de jugadores que se enfadan con un entrenador y piensan ‘no voy a entrenar bien porque este me molesta’". Keane cree que los roces con los técnicos del equipo no deberían afectar a lo que un jugador hace en el campo. "No me importa lo que haya pasado con el míster. Eso es parte del trabajo. No te preocupes por lo que el míster diga ti... Sal y juega. Con orgullo y con energía". En tus días malos arremángate y lucha por esa camiseta. No te distraigas con lo que pase fuera. Desafortunadamente, en un club como el United, el mejor del mundo, las cosas se exageran mucho".